Uomini e donne, Davide tiene sulle spine le corteggiatrici: Chiara sbotta

La scelta è vicina. Il tronista esce in esterna con la corteggiatrice romana ma quando è in studio non toglie gli occhi dalla romagnola

Davide Donadei tiene sulla "graticola" le sue corteggiatrici. Nell'ultimo periodo si diletta tra le uscite dallo studio di Beatrice e le esortazioni di Chiara ma ad oggi non si sente pronto alla scelta e questa sua indecisione non fa che alimentare tensioni in studio.

Durante la settimana ha avuto la possibilità di portare una delle due in esterna e ha scelto Chiara. La loro è un'uscita molto intensa, molto fisica, ma viene "sminuita" dall'ingresso in studio di Beatrice.

"Dopo la scorsa puntata, quando Beatrice ha lasciato lo studio, mi sono sentito capito da Chiara e ho scelto di portare lei in esterna", spiega il tronista che rincara la dose: "Non ho scelto Beatrice anche perchè subito dopo la puntata se n'è andata a Torino senza prima chiedere", affermazioni che fanno inalberare la giovane romagnola che sbotta: "Ma tu cosa vuoi da me?".

I due continuano a punzecchiarsi e Chiara si sente messa da parte: "Dopo un’esterna così guardi solo Beatrice". La romana si alza e torna a posto lasciando Davide e Beatrice a centro studio. Incapace di esprimere una preferenza, decide di non ballare con nessuna delle due e tutto si congela in attesa di una risposta.