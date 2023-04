Uomini e donne, Davide Donadei tenta un riavvicinamento con la ex ma lei lo liquida

Non è la prima volta che si rincontrano dopo la rottura: stesso agente, stessi locali, stessi eventi, ma se prima si erano sempre evitati, nelle ultime ore qualcosa è accaduto. Davide Donadei ha provato a riavvicinarsi alla ex ma il suo tentativo è svanito nel nulla. E, a detta di qualcuno, è scoppiata persino una rissa.

Un due di picche che ha lasciato il segno dal momento che l'ex tronista ha poi pubblicato un lungo sfogo sui social parlando dell'accaduto. Con una storia su Instagram ha infatti raccontato quanto successo in un locale milanese dove si trovavano entrambi: "Avevo sperato in qualcosa ma ho capito che, a volte, un guerriero deve saper rinunciare".

E ancora: "Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta", convinto forse di poter ricucire un rapporto conclusosi bruscamente con tanto di dichiarazioni al veleno di lei, Chiara, dopo aver scoperto di essere stata tradita.

"In questo periodo - ha scritto sui social - ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei...Al momento, probabilmente mi lascerò andare al dolore e alla tristezza, ma mi riprometto di tornare con delle spiegazioni in futuro". Ha inoltre puntualizzato che "non c'è stata alcuna violenza su nessuno" (precisazione dopo che inizialemente aveva postato un selfie indossando una maglietta che sembrava essere sporca di sangue).

Eppure sulla serata milanese c'è chi sostiene che tra i due ex ci sia stato un bacio e che lui sia andato su tutte le furie quando l'ha vista parlare con un altro ragazzo. Dettagli riportati da Amedeo Venza il quale sostiene che ci sia un piano ben preciso a monte: "Tutto organizzato a discapito di Davide!"

Nessuna parola invece da parte di Chiara Rabbi.