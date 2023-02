Uomini e donne, Donadei "confessa" i tradimenti: l'ex fidanzata gli dà del disperato

La casa del Gf vip sta portando allo scoperto alcuni retroscena sulla storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi finita oramai da qualche mese. Assodato che la troppa gelosia di lei non era l'unico motivo che ha portato la coppia a scoppiare, ora l'ex tronista, complice anche la sua presenza nella casa del Grande fratello vip, si sta aprendo con gli altri inquilini raccontato dinamiche prima aveva taciuto.

L'ultima rivelazione è arrivata nei giorni scorsi quando l'ex tronista, parlando con Antonella Fiordelisi, ha dichiarato: “Sono stato con una famosa” senza svelarne l’identità ma semplicemente dicendo che è di Casoria, in provincia di Napoli. Parole che hanno portato i telespettatori ad ipotizzare che parlasse di Roberta Di Padua, ma Chiara Rabbi, incalzata dalle domande dei followers, ha smentito la cosa.

"Io so di chi sta parlando - dichaira l'ex fidanzata - e non è questa tiia...Mi fa rabbia perchè è la stessa femmina che si dichiarava mia amica e che nei momenti di crisi si era proposta di fare qualche giorno di vacanza insieme...e poi sta poraccia, di famoso, aveva solo la conoscenza con me".

Continua a sputtan*arsi

E ancora: "Nonostante sia stata zitta, e lo abbia in qualche modo tutelato, continua a sputtanarsi, a calcalre la mano perchè non ha dinamiche, ufficialmente esce solo adesso, se vuole la dinamica gliela do io, portando una lista infinita...Avrei evitato di dirlo, anche perchè è abbastanza palese, per rispetto di quello che c'è stato tra di noi, o lo fa apposta perchè è disperato o...(e allarga le braccia)".