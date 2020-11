Uomini e donne, Davide fatica a contenersi: il covid non placa i bollenti spiriti

Il tronista leccese è in difficoltà nel seguire alla lettera il regolamento imposto dalla produzione e se non può baciare si lancia in abbracci e carezze off limits con le nuove corteggiattrici

Nonostante la produzione avesse raccomandato al tronista di limitarsi nelle effusioni in esterna, per rispetto delle norme anti Covid, la carne è carne e Davide Donadei non è riuscito a contenersi. Incontrando le due nuove corteggiatrici: Silvia e Valeria il bel leccese, con entrambe, non ha saputo evitare il contatto fisico. Esterne ricche di abbracci e strusci che hanno lasciato perplesse le "veterane".

Al rientro in studio Davide decide di eliminare Silvia solo perchè "ho bisogno di qualcosa in più già da subito" mentre con Valeria ci sono tutti i presupposti per continuare. Vengono quindi sentite Chiara e Beatrice rimaste esterefatte dall'atteggiamento del tronista. Davide rimette in discussione Beatrice: "Mi sembra che tu faccia un po' il personaggio", parole che lasciano interdetta la giovane romagnola: "Tu fai cose e pretendi che dall’altra parte non ci siano conseguenze. Ti ho chiesto, fammi vedere qualcosa e non mi porti nemmeno in esterna, cosa pretendi".

E intanto sibillino Davide dichiara: "Io in settimana ho pensato ad una sola persona". Chi sarà?