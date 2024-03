Uomini e donne, il nuovo tronista non perde tempo e bacchetta le corteggiatrici: "Invece di venire a ballare mangiano le patatine"

Il debutto del nuovo tronista è davvero scoppiettante. Dopo il video di presentazione, Daniele fa il suo ingresso in studio. Abbigliamento casual, total black, il 33enne napoletano si accomoda sul trono e Maria De Filippi lo definisce molto schietto e spiritoso.

Dopo le presentazioni di rito, scendono le prime corteggiatrici per l'appuntamento al buio e subito il tronista mette le ragazze al loro posto lamentando il fatto che, invece di avvicinarlo durante il momento del ballo: "Posso già eliminare Maria?". Parole che lasciano interdetta anche la conduttrice: "C'è gente che invece di venire a ballare mangia le Cipster, può pure andare al bar e non perdo tempo".

Parole che trovano la replica di alcune corteggiatrici che rispondono dicendo che non volevano fare la ressa, in fila, ma il tronista non abbassa i toni: "Se non vi piaccio andate via, così non perde tempo nessuno".