Uomini e donne, Andrea rompe il silenzio dopo la non scelta. Poi la confidanza su Roberta Di Padua

"Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere", Andrea Foriglio, la "non scelta" di Nicole Santinelli ancora fatica a riprendersi dalla conclusione infelice della sua avventura a Uomini e donne. Lui che per primo aveva catturato l'attenzione della tronista, con la quale già dalla prima esterna era scattato un gran feeling, si è trovato ad essere quello "scartato".

Intervistato dal portale di Lollo Magazine, l'ex corteggiatore sostiene che a penalizzarlo sia stato il fatto di avere i caratteri troppo simili. "Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato", ha dichiarato il romano che è poi intervenuto sulla questione Roberta Di Padua, ovvero sulla dama che aveva espresso degli apprezzamenti su di lui e che in più occasioni aveva acceso delle pesanti discussioni con la tronista al fine di approcciare il corteggiatore: "Posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai!", lasciando quindi la porta aperta nei confronti della dama di Cassino.

Sull'ipotesi trono ha invece dichiarato: "In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e quattro i mesi e tutto quello che è successo. Voglio soltanto godermi l’estate".