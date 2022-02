Uomini e donne, Denise spara a zero contro la redazione: "Così mi hanno boicottata". Le accuse

L'uscita dal programma di Denise Mingiano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri che "flirtava" anche con Armando, non ha risparmiato colpi di scena. Nella scorsa puntata la siciliana ha lasciato gli studi Mediaset senza che il tronista la andasse a riprendere e, a detta della corteggiatrice, questo sarebbe successo perchè sarebbe stata la stessa Maria a bloccarlo. Cosa smentita in maniera categoria dalla conduttrice.

Denise scrive alla sorella di Matteo

Questo è il contenuto di alcuni messaggi che la siciliana avrebbe inviato alla sorella di Matteo Ranieri sottolineando come la redazione l'avesse boicottata nel suo percorso. Denise avrebbe inoltre aggiunto che se il tronista avesse voluto conoscerla al di fuori del programma lei non si sarebbe certo sottratta.

La sorella del tronista avrebbe inoltrato tutto alla redazione e Maria ha quindi voluto far chiarezza sull'accaduto. Secondo la ricostruzione della conduttrice, la corteggiatrice avrebbe dichiarato di essere "vittima" del sistema sostenendo che il "triangolo" con Armando altro non fosse che un piano studiato a tavolino dalla redazione e di non aver mai fatto intendere al cavaliere di essere interessata a lui.

Al disappunto misto delusione di Matteo, si unisce anche Armando il quale sottolinea come fosse palese che Denise cercasse di tenersi aperta una porta con lui e come non si sia mai tirata indietro ai suoi sguardi, a fronte anche delle recenti esternazioni sui social della oramai ex corteggiatrice.