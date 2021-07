Uomini e donne, Diego Daddi positivo al Covid: lo sfogo della moglie Elga

Nel momento in cui l'Italia sembra vivere un momento di tregua in termini di contagi, torna l'incubo in casa Enardu. L'ex corteggiatore è risultato infatti positivo e si trova in isolamento

Il 2021 non è certo iniziato con il piede giusto per l'ex tronista Elga Enardu, ora in isolamento domiciliare a seguito della scoperta della positività al Covid-19 del marito Diego Daddi.

Situazione già vissuta qualche mese fa dalla sarda che come la sorella Serena aveva contratto il virus Sars Cov2. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, a quanto pare il contagio potrebbe essere avvenuto ad un matrimonio al quale hanno preso parte qualche giorno fa, prima del quale si erano sottoposti a tampone che era risultato negativo.

In attesa dell'esito del tampone di Elga

Attraverso i social, Diego Daddi racconta di aver manifestato i sintomi tipici del Covid, ovvero spossatezza, dolori muscolari e febbre ma al tempo stesso rassicura i 150mila followers dicendo loro che la cura sembra fare effetto: "Mi sento meglio, la tosse si è un po' calmata e i dolori alla schiena sono sopportabili". Nel frattempo sta facendo il suo isolamento domiciliare separato dalla moglie che si è sottoposta in queste ore al tampone molecolare per capire se ha contratto o meno il virus.

Nelle ore successive alla scoperta della positività del marito, Elga si era lasciata ad uno sfogo in cui attaccava il sistema sanitario che ad oggi, impone al pagamento del tampone: "Io me lo posso permettere ma ci sono persone che non se lo possono permettere e non lo fanno, di conseguenza rischiano di contagiare gli altri". La sarda parla di "leggerezza" anche se, dopo averlo vissuto in prima persona solo pochi mesi fa non pensava di ripiombare in questa situazione.