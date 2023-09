Uomini e donne, Diego Daddi disposto a tutto per salvare il matrimonio con Elga

Mentre lei (Elga Enardu) si mostra molto ferma nelle sue posizioni e cerca di riassestarsi in quella che è stata la casa della sua infanzia, quella dei genitori, lui (Diego Daddi) interviene con dei messaggi sui social che lasciano intendere come la decisione di chiudere con la moglie non sia partita da lui.

"Non avrei voluto scrivervi - spiega - perchè questo momento è davvero difficile ma non si puà stare indifferente a tutto il vostro affetto e supporto. Vi ringrazio moltissio e vi prometto che mi impegnerò affinchè tutto si risolva...ciò che desidero più di tutto". E ancora: "Purtroppo a volte non è possibile scegliere il momento in cui combattere.Possiamo solo farlo con coraggio quando ci viene chiesto".

La notizia della crisi, o separazione in corso, tra i due ex beniamini di Uomini e donne è arrivata come un fulmine a ciel sereno, a pochi giorni dal loro anniversario di matrimonio. Cosa ci sia alla base di questa decisione non è dato sapersi. Anche la sorella gemella di Elga, Serena Enardu, ha chiesto un po' di tatto ma in molti si interrogano su cosa è sfuggito per arrivare ad una decisione così drastica.

Nononostante si dica a pezzi, Elga lancia messaggi continui alle donne, attraverso i social, affinchè siano indipendenti nelle loro scelte. Ma cosa è davvero successo tra i due?