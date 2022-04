Uomini e donne, Diego e Marika "dimenticati" dalla redazione: "Meritavamo un finale diverso"

Si sono conosciuti all'interno del salottino Mediaset e hanno deciso di iniziare una frequentazione lontani dalle telecamere. Loro sono Diego Ceccucci e Marika Geraci. In una recente intervista rilasciata a Fralof, l'ex cavaliere si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Al centro dell'intervista le accuse mosse dall'ex dama Jessica con la quale Diego si era frequentato per un periodo.

Pesanti accuse

Jessica aveva infatti dichiarato che ci fosse un accordo: "L’unico accordo che c’è stato tra di noi era quello richiesto da lei ovvero di non raccontare alla redazione i momenti di intimità accaduti tra di noi. Tutto il resto è falso", ha dichiarato il cavaliere che, a sorpresa, racconta di un nuovo tentativo di approccio da parte di Jessica anche una volta fuori dal programma: "Ho ricevuto una chiamata poco più di un mese fa - spiega - Telefonata fatta con lo scopo di indagare come procedeva la storia con Marika...una telefonata cordiale...Poi dal giorno dopo sui social ha iniziato a parlar male di noi".

Il cavaliere si riferisce alle dichiarazioni mosse da Marika sul fatto che lui stia con lei per visibilità: "L’unica che cerca visibilità è lei", replica il cavaliere. E sulle allusioni, mosse dalla sarda, che Marika stia con lui per una stabilità economica arriva una risposta piccatissima: "Forse era lei che cercava una stabilità economica visto che dopo 20 giorni di frequentazione mi aveva già detto di volersi trasferire a casa mia per 6 mesi nel periodo invernale e trascorrere il periodo estivo in Sardegna. Resta che il fatto che ha detto delle cose pesanti pertanto Marika si riserva di agire per vie legali per la tutela della propria persona".

Dimenticati dalla redazione

E dopo la compagna, anche Diego torna sul fatto che la redazione non li abbia più contattati: "Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata ancora oggi non capiamo il perché di tanti atteggiamenti. Credo che sia io che Marika meritavamo il finale che in molti hanno avuto".