Uomini e donne: volano stracci in studio, Gianni Sperti minaccia di denunciare una dama

Che non ci sia una gran simpatia tra Gianni Sperti e Aurora Tropea non è una novità e le anticipazioni delle prime registrazioni del programma ne sono una conferma. Come dichiarato da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe nata una violenta discussione tra l'opinionista e la dama dopo che quest'ultima l'avrebbe ripetutamente accusato di violenza verbale.

Accuse che hanno fatto sobbalzare dalla sedia l'opinionista. Gianni Sperti avrebbe infatti dichiarato di essere pronto a denunciare la donna per la gravità delle sue affermazioni.

Il ritorno di Aurora

Aurora Tropea era rientrata da poco nel programma dopo essere stata al centro di una delicata e al tempo stesso spiacevole situazione creatasi durante la frequentazione con il cavaliere Giancarlo. Situazione che aveva poi avuto strascichi legali. Nonostante l'accaduto e i problemi di salute, sin dal rientro, è sembrava essere la stessa donna polemica sulla difensiva di un tempo e questo suo atteggiamento ha dato il la a svariati dibattiti in studio.