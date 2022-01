Uomini e donne, il dopo scelta di Roberta e Samuele: sui social spunta un "Ti amo"

A poche ore dalla messa in onda della scelta di Roberta Ilaria Giusti, la neo coppia non ha perso tempo per dichiarare l'uno all'altra la felicità di questa nuova vita insieme. La tronista ha pubblicato un lungo post sui social dove sottolilnea "auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nelle stomaco ad ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa". Post che tra i commenti trova quello del fidanzato che scrive semplicemente: "Ti amo".

Non da meno il post del corteggiatore aretino che ringrazia la sua compagna per averlo capito, ascoltato e di essersi concessa a 360° mettendo da parte le sue paure e mostrandogli le sue fragilità.

In molti ex Uomini e donne hanno manifestato la loro felicità per la nascita di questo nuovo amore, da Samantha Curcio a Martina Grado che molti hanno associato a Samuele per la tipologia di percorso fatto all'interno del programma, ai compagni di trono Andrea Nicole Scavuzzo, Matteo Fioravanti Joele Milan, a Claudia Dionigi.