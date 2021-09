Uomini e donne, l'incubo dell'ex corteggiatrice Eleonora Rocchini: "Pedinata per strada"

Avvicinata da uno sconosciuto mentre faceva la spesa, pedinata e importunata fino a che non ha reagito e si è rivolta ad una guardia giurata che fortunatamente era sul posto. É quanto successo all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. L'influencer toscana ha raccontato sui social il triste episodio che l'ha vista protagonista e l'ha fatto soprattutto per sensibilizzare le donne a denunciare qualora si trovino vittima di violenza.

A "salvare" la Rocchini dalle molestie insistenti di un uomo sulla trentina è stato forse il suo carattere deciso, l'aver risposto a tono alle domande pressanti dello sconosciuto, e aver avuto l'intelligenza di fermarsi in un posto dove erano presenti altre persone.

Saper reagire

"Non dobbiamo mostrarci prede ai loro occhi - dichiara l'ex di Oscar Branzani - quante volte vi è capitato di ricevere degli apprezzamenti squallidi. Quelli che ti fischiano, quelli che ti guardano se ti volessero scop**e in quel momento. Io la percepisco come una molestia verbale che poi può diventare fisica...Non esiste che io non mi senta tranquilla se vado a fare la spesa di sera, è guisto parlarne perché dobbiamo saper reagire e rispondere a queste persone".

Le su parole sono arrivate alle orecchie di molti che hanno voluto esprimere solidarietà per l'accaduto. Tra questi anche l'ex tronista Serena Enardu.