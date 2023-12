Uomini e donne, Elga e Diego di nuovo insieme: "La depressione ci ha fatti allontanare"

"Non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata". A distanza di tempo, Elga Enardu e Diego Daddi raccontano i motivi che li hanno portato alla rottura. Ospiti a casa Sdl, programma condotto da Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia, hanno raccontato il momento buio vissuto nei mesi scorsi e che li ha portati a prendersi un momento di pausa.

"Io non ero mai stata testimone di una situazione del genere - spiega Elga - e il suo atteggiamento mi sembrava voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non dare all'altro quando invece erano tutti i sintomi di una malattia mentale come la depressione, La sua salute mentale è stata colpita e con calma stiamo ricostruendo dalle macerie in nostro rapporto".

Il momento clou è stato proprio quando Elga ha fatto le valige e ha scelto di lasciare casa dove viveva con il marito. "In quel momento volevo che venisse in giardino, che mi trattenesse - spiega Elga - e invece nonostante la sua voglia di trattenermi, mi ha lasciata andare".

"Devo recuperare con calma e tornare alla vita di prima - racconta Diego - Ho pensato gesti estremi ma l’amore mi ha tenuto lucido. Cedere alla vita è un attimo. La salute mentale , la depressione , quando ti colpiscono ; non sai mai come ripartire’. Afferma Diego. Il resto dell’intervista sui nostri canali.

La notizia della loro separazione era arrivata come un fulmine a ciel sereno. Anni di matrimonio alle spalle, una relazione condivisa sui social, una grande complicità e poi quella decisione drastica che oggi spiega invece quanto Elga amasse suo marito perchè se così non fosse non steremo oggi a pralare di una storia che guarda avanti.