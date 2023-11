Uomini e donne, Elga Enardu e Diego Daddi di nuovo insieme

A poco più di un mese dall'annunciata crisi, Elga Enardu e Diego Daddi decidono di riprovarci. Nel periodo di allontanamento (lei aveva infatti abbandonato la casa coniugale) i due non hanno mai smesso di sentirsi, sia per la gestione dei cani, sia per il fatto che la crisi non fosse certo legata ad un una mancanza di sentimento tra i due.

A più riprese avevano infatti spiegato che i motivi della temporanea separazione erano legati a problemi che c'erano a monte (presumibilmente più da parte di Diego che della moglie) che gli impedivano di stare bene insieme.

Negli ultimi giorni sono tornati a mostrarsi complici sui social e l'ex tronista ha spiegato di volerci riprovare preservando i 15 anni d'amore della coppia.

Il loro ricongiungimento ha trovato l'affetto dei fans ma anche raccolto qualche critica moss da chi li ha accusati di aver inscenato una crisi per far tornare i riflettori su di loro.