Uomini e donne, Elga Enardu cede ad un nuovo ritocchino: questa volta tocca al seno

Lo scorso anno era stata contestata sui social per un ritocchino al naso fatto in piena emergenza Covid. Dodici mesi dopo si è mostrata nuovamente sui social indossando il classico abbigliamento operatorio e, ad intervento concluso, ha raccontato ai followers i motivi che l'hanno portata a ricorrere alla chirurgia. Elga Enardu è infatti ricorsa alla mastopessi additiva, ovvero un lifting al seno. Come ha dichiarato l'ex tronista, e oggi moglie di Diego Daddi, l'operazione è andata bene.

Mi creava disagio

Con l'occasione, la gemella di Serena Enardu, ha spiegato anche i motivi che l'hanno spinta a ricorrere al bisturi. Aveva notato che le sue mammelle avevano perso di tono ed erano assimetriche: "É una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata - ha spiegato - e purtroppo non esiste nessuna crema o esercizio fisico che la possa migliorare. Mi crea una leggera sensazione di disagio e mi vincola nell'abbigliamento quindi siccome c'è la soluzione e io ho la tendenza a risolvere faccio questo intervento".

Ecco che ha optato per la rimozione della pelle in eccesso, il riposizionamento delle areole e l'introduzione di due piccole protesi come riempimento. Secondo quanto riferito sui social, l’intervento non avrebbe aumentato il volume del suo seno. Avrebbe migliorato semplicemente la forma, risultando così più tonico.