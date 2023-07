Uomini e donne, il lato b della moglie in evidenza: piovono insulti. Lo sfogo dell'ex cavaliere

"Sto leggendo sotto l'ultimo post dei commenti assurdi...Gente bigotta, gente carica di invidia...le cose belle sono fatte per essere guardate". Enzo Capo, ex cavaliere di Uomini e donne, interviene duramente sui social in difesa della moglie, soggetto del suo ultimo video postato sul suo profilo Instagram.

L'ex cavaliere, come fa notare Fralof, aveva infatti condiviso un reel dove mostrava la sua Ferrari testa rossa e quella "testa nera" ovvero la moglie, che indossava un pantalone attillato che ne evidenziava il lato b. Immagini che hanno urtato la sensibilità di qualcuno. "La bellezza è nella natura, non artificiali", scrive un utente alludendo al fatto che quelle mostrate siano delle protesi, altri addirittura la definiscono: "ridicola".

Enzo Capo non è stato in silenzio di fronte ai commenti pesanti letti ha risposto a tono.

I due si sono sposati nell'ottobre 2021 dopo che il cavaliere aveva chiuso la sua relazione con Pamela Beretta. Curiose le dichiarazioni rilasciate da Enzo Capo sull'attività sessuale con quella che è poi diventata sua moglie. "Sesso? Minimo una volta al giorno per questo andiamo d'accordo", aveva dichiarato. E a quanto pare la coppia continua ad avere un grande affiatamento.