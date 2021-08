Uomini e donne, Enzo Capo si sposa (e svela l'intimità con Lucrezia). Chi è la futura sposa

A febbraio le aveva chiesto la mano in riva al mare, rigorosamente in ginocchio, e lei aveva detto Sì. Da allora sono iniziati i preparativi di un matrimonio che, come rivelato nelle scorse ore, sarà il 16 ottobre scorso. Loro sono Enzo Capo, ex cavaliere di Uomini e Donne e Lucrezia Massimo.

Sesso almeno una volta al giorno

Dopo la fine della relazione con la dama Pamela Barretta, Enzo Capo ha ritrovato l'amore con una donna che nel breve periodo gli ha rubato il cuore ed ora è pronto a legarsi per sempre con lei. Rispondendo alle domande di alcuni fan sui social, l'ex cavaliere ha infatti rivelato la date nelle nozze e ha rivelato alcuni particolari intimi della coppia come il fatto che tra i due ci sia una grande chimica: "Sesso? Minimo una volta al giorno per questo andiamo d'accordo".