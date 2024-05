Uomini e donne, Ernesto abbandonato dalle sue dame (e Barbara se la ride)

Il fascino di Ernesto Russo perde colpi. Sabrina D. che era arrivata in studio appositamente con l'intento di corteggiarlo, nel faccia a faccia a centro studio sottolinea "Penso di aver sbagliato a venire a corteggiare Ernesto - ha dichiarato la dama tra le risata di Barbara Santi - sono pentita perchè io nella mia presentazione ho detto che era un uomo coerente e deciso ma invece non lo è".

Parole che strappano un sorriso anche al cavaliere, forse per effetto del commento di Barbara, ma non sembra particolarmente preoccupato della cosa anche perchè, davanti a lui c'è comunque un'altra dama, Elisa, che si dice invece entusiasta della conoscenza.

"Io ho passato una bellissima serata con Ernesto - ha dichiarato Elisa - è una persona molto diretta, è fisico, è vero, io con lui abbracci ma ho messo dei paletti perchè lo devo conoscere, mi prende, è una persona che mi interessa, non mi importa quello che dicono le altre, ragiono con la mia te, con me si è fatto sentire tutta la settimana"

Insorge nuovamente la prof che accusa la dama di non vedere l'uomo che ha davanti: "Quando parlano così mi danno molto fastidio. Hai visto come parlava sopra, come è prepotente, non sei speciale, non sei diversa". E attende al varco il momento in cui Elisa si renderà conto che è un copione già visto.