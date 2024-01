Uomini e donne, Ernesto abbandona Ida e il programma: "Siamo due mondi diversi"

Finisce l'avventura di Ernesto Russo a Uomini e donne. Il corteggiatore romano con il quale Ida Platano aveva instaurato un certo feeling, ha rilasciato nelle scorse ore alcune dichiarazioni a Lollo magazine che motivano la sua scelta di rinunciare alla conquista della tronista.

Il corteggitore ha rivelato che: "la cosa più deludente è avvenuta quando, durante una delle puntate, sono dovuto andare via per un lutto e le condoglianze di Ida mi sono arrivate la mattina delle registrazioni, dopo una settimana".

"Anche tra conoscenti c'è solidarietà - ha aggiunto - figuriamoci tra un'ipotetica coppia. Addirittura Maria De Filippi, al mio ingresso in studio, mi ha guardato e mi ha chiesto "come stai?". Non aggiungo altro".

Aldilà di questo episodio ha poi sottolineato come lui e Ida: "Siamo due mondi diversi, e preferisco il mio. Più dame mi hanno invitato a restare nel parterre ma non mi è sembrato il caso. Auguro il meglio a Ida e ai suoi corteggiatori". Non sembra esserci quindi margine di ripensamento: "Non mi sono pentito affatto della mia scelta" ha aggiunto.

Inevitabile il commento sui suoi ex "rivali" in particolare su Mario Cusitore: "al di là delle segnalazioni...a pelle non è una cattiva persona, secondo me non è uno che si lascia condizionare, Quindi, ecco...preferirei scegliesse lui" e sul gesto inaspettato del corteggiatore campano di tatuarsi il nome di Ida ha dichiarato: "Non so che cosa gli abbia detto la testa! Mi auguro che sia auto cancellabile (ride). A questo punto se devi farti tatuare il nome "Ida" (io nella mia vita ho conosciuto cinque donne che si chiamavano Ida), fatti tatuare nell'altra mano anche "Platano* (ride). Mi sembra assurdo... gli voglio bene ma è stato un gesto troppo azzardato. lo sulla mia pelle ho tatuati i nomi dei miei figli e basta!".