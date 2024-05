Uomini e donne, Ernesto fomenta la tensione tra le dame

Si ripropone a centro studio il triangolo Ernesto-Elisa-Barbara, non tanto perchè il cavaliere frequenti entrambe ma perchè la ex, Barbata De Santi, continua ad avere dei piccoli diverbi con l'estetista veneziana, attuale frequentazione di Ernesto, che già una volta ha invitato la storica dama a sedersi a fianco a lei palesando il suo interesse (mai sopito) per l'imprenditore.

Nel mentre Ernesto continua ad uscire con Elisa, la veneziana riferisce di essere stata punzecchiata da Barbara. Quest'ultima però si difende dicendo che la sua era solo ironia ma in pochi credono alle sue parole poichè Barbara sembra nutrire ancora qualcosa per l'imprenditore tanto che, nel momento in cui Ernesto fa un distinguo dicendo di non essere innamorato di Elisa e di provare interesse anche verso altre donne, la prof sogghigna.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni parlano anche di un abbandono del programma da parte di Ernesto, segnalato con alter donne al di fuori del contesto di Uomini e donne per cui, forse, Barbara potrà voltare definitivamente pagina lasciandosi alle spalle quella frequentazione che l'aveva fatta tornare ragazzina.