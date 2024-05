Uomini e donne, Ernesto Russo racconta la sua verità dopo la cacciata dal programma

L'ex cavaliere Ernesto Russo è tornato sui social raccontando la sua verità dopo quanto emerso nell'ultima puntata di Uomini e donne, con la cacciata del romano a seguito di una serie di segnalazioni ambigue di rapporti esterni al programma mentre lui sedeva nel parterre over alla ricerca di una compagna.

"Le foto che hanno fatto vedere in puntata non sono le segnalazioni in sè - ha dichiarato Ernesto in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni - io ho ammesso di fare sesso (e di tradire se non sono innamorato)ma quelle foto non centrano nulla, quella era una giornata normale, uno dei miei eventi, ero con un ragazza che non conoscevo ma quel giorno lì non è successo nulla, ce ne sono centinaia di foto, io organizzo eventi e sono sempre in mezzo a situazioni ambigue".

E relativamente alla foto condivisa in puntata precisa: "Io venivo da un villaggio a Sperlonga, dove c'era un evento, siamo andati a mangiare in questo ristorante, ma non ero nemmeno in attegiamenti strani ma non è successo nulla".

Ernesto sottolinea comunque: "Non sono pentito di nulla e non devo chiedere scusa a nessuno perchè penso di essermi comportato in modo sincero e onesto anche se ho avuto dei rapporti di sesso al di fuori del programma perchè non ero innamorato di nessuno".

E su chi sia il mandante di queste segnalazioni lui ha le idee chiare: "Sicuramente è stata Barbara (De Santi). Lei più volte nel mio percorso ha fatto segnalazioni sul mio conto".