Uomini e donne, Eugenia Rigotti e la sua vittoria contro l'anoressia

Sono trascorsi degli anni ma ancora fatica a parlarne. Per l'ex corteggiatrice è stata indubbiamente uno dei periodi più bui della sua vita ma oggi, finalmente, non ha più paura di mostrarsi: "Oggi sei proprio bella Eugi"

Alcuni followers attenti avevano intuito che nel passato di Eugenia Rigotti ci fossero stati dei periodi bui legati a dei problemi alimentari. Per un lungo periodo l'ex corteggiatrice ha cercato infatti di svicolare alle domande ma nei giorni scorsi ha iniziato ad aprirsi, forse perchè il proprio vissuto poteva essere d'incoraggiamento per chi, come lei, aveva dovuto fare i conti con una malattia così devastante, sia a livello psicologico che fisico, come l'anoressia.

Secondo le poche informazioni che sono emerse dai social, la giovane che era scesa a corteggiare Massimiliano Mollicone, nel 2013 ha iniziato ad avere un cattivo rapporto con il cibo ammalandosi poi di anoressia. Una malattia che la portava ad avere un cattivo rapporto con il suo corpo e sopratutto le impediva di mostrare la sua fisicità. Ecco che la giovane trentina ha condiviso una serie di scatti che mostrano i segni lasciati dalla malattia ma al tempo stesso ha lasciato un messaggio di orgoglio nei confronti di quella ragazza che oggi non ha più paura di mettersi in bikini.

"Nessuno può amarci al posto nostro"

"Ho rivisto delle foto dell'estate 2019 - racconta l'ex corteggiatrice sui social - e mi si è congelato lo stomaco. Ho rivissuto un incubo, il mio incubo, e ho pianto tanto". Un tuffo nel passato che la porta però ad apprezzare ulteriormente il suo presente: "Ancora non mi sembra vero di aver imparato a guardarmi allo specchio senza girarmi dall'altra parte". La giovane è consapevole di avere ancora molta strada da fare ma al tempo stesso lancia un messaggio a chi come lei si trova in un loop di pensieri che le impediscono di volersi bene: "Abbiate coraggio sempre e siate più veloci di me che nessuno può amarci al posto nostro, che nessno può apprezzarci se prima non impariamo a farlo noi".