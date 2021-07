Uomini e donne, Eugenia torna su Massimiliano: "Mi è mancato molto ma sono felice per lui"

E' uscita dal programma ferita dal "No" del tronista ma ora, a distanza di tempo, spende delle parole per nulla scontate nei confronti della coppia Mollicone-Spoto

Non è da tutti essere quella "scartata" e spendere parole di augurio affinché il suo innamorato si viva al meglio la storia con la sua "rivale". Non se ti chiami Eugenia Rigotti.

L'ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, una volta in più dimostra di essere rispettosa delle scelte altrui e per nulla rancorosa. Nonostante i suoi 20 anni, la trentina ancora una volta dà prova della sua signorilità e, alla domanda di un follower: "Ti manca Massimiliano?", lei da una risposta per nulla scontata.

La giovane dichiara infatti che: "Subito dopo la scelta mi è mancato tantissimo, poi ogni giorno sempre meno e adesso non mi manca più. Sono felice per lui, sono bellissimi insieme e auguro a loro un amore che duri tutta la vita".

Un augurio diretto a Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto che da un paio di mesi fanno coppia fissa e sognano un futuro sotto lo stesso tetto.