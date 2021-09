Uomini e donne, Eugenia confessa di aver risentito Massimiliano: ecco com'è andata

"Ci siamo sentiti spesso ma non c’è mai stato nulla", Eugenia Rigotti torna a parlare dell'ex tronista Massimiliano Mollicone. In una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, la trentina ha raccontato di aver sentito il laziale dopo il loro percorso a Uomini e donne.

Ma, a quanto dichiarato dalla giovane, i due si sarebbero sentiti in un periodo in cui lui stava poco bene: "Mi è stato mandato subito dopo Ferragosto un post dove lui faceva intendere di aver avuto problemi familiari - ha raccontato Eugenia - e così ho deciso di ricontattarlo per avere un confronto con lui, e lo abbiamo avuto”. Quindi nulla a che vedere con la segnalazione, poi smentita da Mollicone, di un riavvicinamento tra i due nei giorni scorsi, poco dopo la rottura con Vanessa Spoto.

La studentessa trentina ha poi raccontato di aver sofferto molto dopo Uomini e donne ma di aver trovato sollievo proprio nel confronto con Mollicone.