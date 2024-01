Uomini e donne, Eugenio Colombo non trova pace (in amore): al suo fianco una nuova fiamma

Nuova segnalazione per Eugenio Colombo, avvistato in discoteca a Prato con una ragazza. A rivelarlo è Deianira Marzano.

L'ex tronista non sembra trovare pace in amore. Finita la lunga relazione con la madre dei suoi figli, Francesca Del Taglia, all'ex tronista sono stati attribuiti una serie di flirt, reali o presunti. Da Guendalina Canessa, a Greta Rossetti, tentatrice di Temptation Island e oggi concorrente del Grande Fratello, ad un chiacchierato ritorno con la sua storica compagna (subito smentito da entrambi) ora è la volta di una giovane, di cui non è stata resa nota l'identità.

Sarà stata una solo una serata in discoteca o c'è di più? Eppure, non molti giorni fa, l'ex tronista aveva speso delle parole d'affetto nei confronti dell'ex fiamma Greta Rossetti facendo pensare anche ad un suo ingresso nella casa più spiata d'Italia.

Al momento nessuna conferma nè smentita della segnalazione che corre sul web, da parte del diretto interessato.