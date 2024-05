Uomini e donne, Francesca Del Taglia e la rottura con il tronista: "Sono successe cose gravi"

A un anno e mezzo dalla rottura, Francesca del Taglia, ospite di Casa Sdl, torna a parlare della fine della sua lunga relazione con Eugenio Colombo e confessa che tra i due c'è stato anche un tentativo di riavvicinamento andato a monte: "Lui ha fatto delle cose che mi hanno fatto capire che era irrecuperabile il tutto, cose abbastanza gravi", ha dichiarato la toscana oggi fidanzata con un imprenditore romagnolo.

Ancora una volta ha sottolineato: "La nostra priorità è il bene dei figli" aggiungendo però che: "Cerchiamo di vederci il meno possibile, ci diamo il cambio dei bimbi all'uscita delle scuole", parole dette con un mezzo sorriso ma pur sempre dette e quindi sintomo di un rapporto civile per i bimbi ma non idilliaco forse proprio per queste "cose irrecuperabli" di cui ha parlato.

L'ex corteggiatrice si definisce un inguaribile romantica e pertanto ammette che con la fine della lunga relazione nata nel salottino di Uomini e donne si è un po' rotto l'incantesimo: "C'ho sperato, ma penso che ci sia un punto di non ritorno". Poi nella vita tutto può succere.