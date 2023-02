Uomini e donne, filrt in corso tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa?

Cosa c'è tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante? Un video condiviso sui social da Deianira Marzano, raggiunta da una segnalazione, mostra i due particolarmente vicini durante una serata in Puglia dove lui era impegnato come dj e lei come special guest.

Lei ha documentato la sua presenza in discoteca attraverso i social, spendendo anche parole d'affetto nei confronti del dj : "L'uomo più giusto e umano del pianeta", ha scritto. Lui ha condiviso delle stories dove si vede anche lei. Nessuna parola su un presunto flirt in corso nemmeno da parte di Amedeo Venza, amico di entrambi, che proprio nelle scorse ore era a pranzo con i due.

Entrambi single

Lui è fresco di separazione dalla compagna Francesca Del Taglia, lei è tornata single l'estate scorsa dopo aver chiuso la relazione con il cestista Claudio Tommasini; entrambi sono legati a Uomini e donne, uno come ex tronista e l'altra per aver sposato l'ex tronista Daniele Interrante.

Per molti aspetti lei ricorda la ex di Colombo: entrambe toscane, entrambe provenogno da famiglie di imprenditori, entrambe molto tatuate ed appariscenti...gatta ci cova?