Uomini e donne, torna il sereno tra Eugenio e Francesca: lo scatto dopo la crisi

In molti attendevano questo lieto fine, dopo giorni di separazione a seguito di una crisi che rischiava di incrinare definitivamente il rapporto. Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia si mostrano di nuovo insieme, l'una tra le braccia dell'altro. A postare lo scatto sui social è l'ex corteggiatrice mettendo a tacere i tanti rumors che si era creati attorno a questa rottura.

Fin dall'uscita della notizia della crisi l'ex corteggiatrice aveva messo a freno le voci che si facevano insistenti in rete, in primis per proteggere i propri figli e poi per rispetto di un rapporto che dura da anni dal 2013, anno in cui Eugenio, allora tronista, scelse Francesca. I due poi sono diventati genitori di due bimbi: Brando e Zeno.