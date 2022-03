Uomini e donne, l'ex tronista Fabio Colloricchio diventa papà: svelati nome sesso

"Sarà femmina e si chiamerà Gala". L'ex tronista Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan hanno svelato sui social alcuni dettagli relativi alla gravidanza che li porterà ad essere genitori nei prossimi mesi. In occasione del 28esimo compleanno della futura mamma la coppia ha infatti organizzato un gender reveal party, che è stato poi condiviso sui social, durante il quale sono stati svelati sesso e nome del nascituro. La vita dell'ex tronista si colorerà dunque di rosa.

Ecco le prime parole dell'ex tronista sull'arrivo della sua primogenita: “Viviamo in un mondo che va così veloce che a volte succedono cose nella vita che quando si vivono non ci si rende conto di quanto siano grandi! Grazie Dio per benedirci con una principessa e per farmi rendere conto di quanto siano importanti questi momenti. Ti aspettiamo GALA”.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan si sono conosciuti nel 2019 quando entrambi parteciparono al reality show Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. All’epoca Violeta lasciò il suo fidanzato Julen, conosciuto nel dating show iberico uguale a Uomini e Donne e iniziò la frequentazione con l'ex tronista italo-argentino che a sua volta archiviò la storia con Nicole Mazzoccato, sua scelta a Uomini e donne.

Nel 2020 Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan vissero un momento di crisi dopo che lei scoprì di essere stata tradita ma poi è tornato il sereno ed ora si dichiarano entusiasti di questo nuovo arrivo.