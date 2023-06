Uomini e donne, divorzio tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani: "Non è un bel momento"

Isabella e Fabio, una storia con i contorni da fiaba, vissuta in età adulta. Un uomo ed una donna con un loro vissuto sentimentale alle spalle e la voglia di rimettersi in gioco, di credere nuovamente nell'amore, il tutto all'interno di un salottino Mediaset che ha visto nascere molteplici coppie. Tutto bello ma se poi nella vita vera le cose non tornano, può anche succedere che invece di festeggiare l'anniversario di matrimonio ci si trovi davanti ad un giudice per firmare il divorzio.

Un epilogo infelice che ha lasciato di stucco i molti fan della coppia e sul quale, dopo l'annuncio social di lei, è intervenuto anche l'ex cavaliere: "Non è un bel momento - ha dichiarato Fabio Mantovani ai microfoni di Alessio More della pagina Instagram Opinionista Social - Per fortuna è reso felice dalla nascita del primo nipotino. Sono cose che succedono purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto".

No grandi rivelazioni su quanto accaduto quando gli si chiede se voglia lasciare un messaggio a Isabella, lui risponde: "No, sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente". A questo punto diventa ancora più complesso capire cosa ci sia a monte di questa rottura. Lui non si sbottona, lei una mezza frecciatina velenosa l'ha lanciata per cui rimane un punto di domanda.