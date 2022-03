Uomini e donne, colpo di scena: la non scelta di Matteo nel mirino di un Over

Il percorso di Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri, potrebbe non esaurirsi con la scelta del tronista. Come svelato dalla anticipazioni, la giovane mamma campana non è stata la preferenza dell'ex di Sophie Codegoni che ha invece deciso di uscire dal programma in compagnia di Valeria, ultima arrivata alla corte di Matteo.

L'ex di Ida mette gli occhi su Federica

Decisione che non è stata presa bene dalla Aversano che è uscita in malo modo dallo studio. Ma, secondo le ultime antipazioni, la giovane sarebbe stata richiamata in studio da Maria De Filippi perchè su di lei avrebbe messo gli occhi un cavaliere del Trono over: Alessandro, ex di Ida Platano.

Ironia della sorte, proprio nelle ultime puntate trasmesse, Federica è stata protagonista di uno scambio di battute in studio con Ida che commentava il suo comportamento. La campana si era subito scaldata dicendo che era troppo "comodo" giudicare da fuori.

Nonostante la richiesta avanzata da Alessandro, Federica avrebbe deciso di abbandonare comunque il programma, ringraziando comunque il cavaliere per l'interesse mostrato.