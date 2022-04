Uomini e donne, Federica spara a zero su Matteo e Veronica: "Immaturi"

A qualche giorno di distanza dalla scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano ha rilasciato un'intervista al magazine del programma in cui ha fatto capire quanto non abbia ancora superato il momento.

"Sentivo di poter uscire e viverlo fuori - ha dichiarato la giovane mamma campana - Poi il percorso è andato avanti e i caratteri sono usciti". La visita di Matteo a Caserta l'aveva quasi "illusa": "Avevo notato un Matteo diverso, aveva occhi diversi. Evidentemente mi sono sbagliata" ha ammesso l'ex corteggiatrice.

Caduto in trappola

E sulla neo coppia ha dichiarato: "Secondo me sono entrambi immaturi. Lei sinceramente la vedo poco autentica, a mio avviso non è emerso nulla di quello che è veramente, se non frasi fatte". Non solo ha aggiunto che il tronista è "cascato" nella trappola di Valeria.

"Matteo mi sembra piccino, forse deve crescere e capire meglio le persone che gli stanno intorno e chi gli vuole bene" ha aggiunto la non scelta. Mentre, sul suo percorso ha ammesso di non essersi pentita di nulla dal momento che "Sono stata spontanea".