Uomini e donne, Federico vicino alla scelta? Carola in crisi e Alice gli da del patetico

Non si sblocca la situazione tra il tronista Federico Nicotera e le corteggiatrici Alice e Carola. L'ingegnere romano sembra essere in un limbo, attratto sia da Carola che da Alice, si trova spesso a rincorrere le sue corteggiatrici che entrano ed escono dallo studio a seconda dell'andamento delle esterne.

Nell’ultima puntata Alice (la mora), che per alcuni aspetti ricorda Martina (la scelta di Giacoomo Czerny) aveva lasciato lo studio dopo che Federico aveva deciso di ballare con Carola. La piemontese chiede chiarezza: "Se una non ti capisce è perchè non ti capisce, se io ti capisco è perchè ti capisco figlio mio decidi tu quello che vuoi a fiaco...Ieri mi dici ho paura di te, la cosa che mi blocca è che ci capiamo così tanto, però a lei stai dicendo di farsi capire di più...".

Dal canto suo Carola si strazia nel vedere l'intesa con la sua "rivale" ma viene poi scelta per l'uscita.

"Sei abbastanza incartato", rivela Gianni. A tagliare la testa al toro è la conduttrice: "Chi ti porti al lavoro stasera?" e il tronista risponde: "Litigherei un attimo con Carola così magari in tre, quattro ore riusciamo...". Alchè Alice sbotta: "Sei veramente patetico". Strategia o reale confusione? Federico è vicino ad una scelta?