Uomini e donne, Federico e Carola innamoratissimi: Alice volta pagina

Quando si spengono i riflettori e si torna a prendere contatto con la vita "reale" è un po' come ripartire. C'è chi lo fa in due e chi invece, con qualche cicatrice in più, riparte da solo.

L'ex tronista Federico Nicotera inizia la sua nuova vita a due, al fianco della giovane Carola Carpanelli, dichiarando al mondo intero il suo amore per la sua scelta e lo fa condividendo un post di coppia dove scrive: "...Ho sempre creduto in Noi ascoltando solo quello avevo dentro e le emozioni che riesci a darmi solo tu. Ho capito di essermi innamorato di te quando ,ballando in mezzo ad uno studio intero , avevo l'impressione di essere da solo con te. Sei riuscita a far crollare ogni mia certezza , a stravolgere i miei piani".

Innamoratissima anche la neo fidanzata che replica con parole altrettanto forti, sempre a mezzo social: "Mi hai sconvolto la vita, non pensavo nemmeno di potermi innamorare così tanto di una persona".

Chi invece mette un punto e volta pagina è Alice, la non scelta. “Sono passati un po’ di giorni dalla fine di un percorso, ed è emozionante pensare a questi mesi, che tra alti e bassi mi hanno regalato forti emozioni - scrive sul suo profilo Instagram - Ci sarebbero forse troppe cose da dire, proprio per questo mi vorrei limitare nel ringraziare nuovamente chi mi è stato vicino, con chi ho condiviso le risate, dispiaceri, chi mi ha compresa senza che io dicessi nulla, chi era pronto a entrare in camerino e dirmi che non ero sbagliata, ma di essere semplicemente Alice…e va benissimo così.”