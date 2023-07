Uomini e donne, Federico Nicotera sulla fine con Carola: "Abbiamo fatto delle scelte affrettate"

Cattive notizie per i Nicotelli (i fans della coppia formata da Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli), l'ex tronista ha infatti smentito l'ipotesi di un ritorno di fiamma con l'ex corteggiatrice. Dopo l'annuncio a sorpresa della rottura tra i due, si era infatti vociferato di un possibile ricongiungimento dal momento che il romano era apparso in una diretta social con la sua ex. A rompere il silenzio è l'ex tronista in una intervista a IsaeChia.it.

“Io e Carola non siamo tornati insieme - ha puntualizzato Federico Nicotera - Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta venire a Roma a prescindere, e in quest’occasione semplicemente ci siamo visti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo rimasti in buoni rapporti come penso sia giusto tra due persone che si sono volute e si vogliono bene”.

Nessuna parola sui motivi che hanno portato i due ad allontanarsi, semplicemente una parola su quanto accaduto tra i due prima dell'annunciata rottura: "Nell’ultimo periodo ci ritrovavamo a discutere perché abbiamo visioni diverse su molte cose - ha sottolineato - e probabilmente anche prospettive di vita diverse. C’era proprio l’incompatibilità su alcuni pensieri, e quindi difficoltà a trovare un punto di incontro. E’ chiaro che la situazione è più articolata di così, ma appunto sono cose nostre che è giusto restino tra me e lei".

E sul fatto che i due fossero già andati a convivere ha spiegato: "Forse io e Carola abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Presi dall’entusiasmo e dai sentimenti post trono, abbiamo fatto delle scelte affrettate che sicuramente hanno esasperato alcuni problemi sorti dopo”.

Non parla in termini assoluti sul futuro dei due ma puntualizza che: “Nessuno può prevedere cosa succederà in futuro, ma se ci siamo lasciati, e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche sorte tra di noi”.

Infine, il romano smentisce la sua partecipazione alla prossima edizione del Gf vip: “Questa notizia è circolata sui social, ma in realtà il mio futuro lavorativo è proiettato su altro. Ho in mente progetti legati al mio lavoro di ingegnere aeronautico, quindi ad ora la mia partecipazione ad un altro programma televisivo è esclusa. Ho davvero tante cose da fare a lavoro e tanti aerei da aggiustare”.