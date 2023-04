Uomini e donne, ex tronista snobbato dall'amico Nicotera: "Fanno più hype le uscite di coppia"

Sono passati dal sentirsi ogni giorno al completo silenzio. L'ex tronista Federico Dainese, in una recente intervista rilasciata a Blasting News racconta di come sia cambiato il suo rapporto con il compagno di trono Federico Nicotera. E lo fa con un pizzico di amarezza dal momento che tra i due è calato il silenzio senza un reale motivo: "Da quando è uscito da Uomini e donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente", racconta il ligure che ha però una sua idea sul come siano andate le cose.

"Vedo tante fanpage che dicono che io ‘odiavo Carola’, ma non è affatto così - sottolinea Dainese - Io ho sempre detto che piangeva tanto" e qui arriva la frecciatina nei confronti dell'ex corteggiatrice: "Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita da Uomini e donne aveva già la spunta blu, forse ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più".

E ancora, sempre in tema social, è convinto che le uscite a 4 (riferendosi alla cena con Lavinia e Alessio Corvino, l'altra coppia uscita dal programma) abbiamo un maggior riscontro con i followrs: "Forse fa più hype fare l’uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio…" e invece Nicotera rimane in silenzio.