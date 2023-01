Perché Federico Dainese ha abbandonato "Uomini e Donne"

Niente petali di rosa, niente scelta a centro studio, il tronista Federico Dainese decide di abbandonare il trono. Ad annunciarlo è la stessa Maria De Filippi dopo un confronto a centro studio tra il pallanuotista ligure e la corteggiatrice Vincenza alla quale dice: "Se dovesse farti piacere frequentarci al di fuori del programma sono disponibile".

A monte della scelta la consapevolezza di non aver costruito alcun legame forte durante i suoi 4 mesi di trono. "Sono pronto a innamorarmi - dichiara la non scelta di Veronica Rimondi - ma credo che un rapporto debba nascere e in questo caso non è nato nessun sentimento. Mi dispiace".