Uomini e donne, Federico Nicotera si mette a nudo: "Ammaliato dalla bellezza di Carola dal primo istante"

Innamorati persi l'uno dell'altra. La conferma arriva dalle pagine del settimanale Mio dove l'ex tronista Federico Nicotera e la sua scelta si sono raccontati rivelando particolari inediti della loro storia, a partire dal trono. "Sono rimasto ammaliato dalla sua bellezza", dichiara Federico Nicotera andando poi a sviscerare altri dettagli relativi al carattere e temperamente della piemontese: "Ha una intelligenza che ammiro tantissimo, è assolutamente ambiziosa e riusciamo a parlare tanto e in maniera tranquilla anche di eventuali problemi".

In tutta risposta lei ha raccontato che durante il trono: "Ci sono stati molti alti e bassi nel nostro percorso e mi destabilizzava vederlo approcciarsi con una persona così diversa da me" e quando sono usciti dal programma come coppia, la giovane ha spiegato di aver provato tanta ansia: "Non sapevo chi avessi davanti, e paradossalmente, mi sentivo più libera nel programma. A telecamere spente avevo paura di sbagliare qualsiasi cosa, avevo il timore di perderlo. Sono innamorata persa! Non penso di essermi mai innamorata di una persona, non pensavo potesse essere così".

Innamoratissimi ma non immuni alle litigate: "Abbiamo litigato due volte - rivela Carola - la prima perchè lui aveva l’ansia che potessi lasciarlo, la seconda perchè eravamo in autostrada e lui non voleva farmi guidare perchè molto premuroso, e io non gli ho rivolto la parola per mezz’ora". Pronta la replica dell'ex tronista: "Tende sempre a esagerare: io non volevo farla guidare perchè è stancante, così le dicevo di non preoccuparsi. Ma lei si è offesa, come se le avessi detto che non fidavo della sua guida."

I due hanno così deciso per la convivenza a Roma, evitando quindi la spola Lazio-Piemonte, dal momento che Federico già ha il suo lavoro in aeroporto e lei sta completando gli studi universitari e ha quindi maggior facilità di spostamento tra i due.