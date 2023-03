Uomini e donne, Federico sceglie Carola: il video

(Qui sopra il video della scelta)

"Mi dispiace di non aver capito fin dall'inizio chi fosse la vera Carola, ma tu sei la mia scelta". Il cuore di Federico Nicotera l'ha spinto tra le braccia della studentessa piemontese. Una scelta originale, davanti alle persone importanti della sua vita, la madre e la sorella, con tanto di mega peluche con le vignette che annunciavano le volontà del tronista. Una scelta che ha spiazzato anche la stessa Carola che non si aspettava un tale epilogo, ma che non ha avuto dubbi nel dire Sì.

"Io ti ho scelto tutte le volte che sono rimasta", ha replicato Carola in lacrime puntualizzando come fosse stato stronz* fino alla fine o forse bravo a non lasciar trasparire la sua scelta nemmeno nell'ultima cena prima del gran finale. Il percorso dei due è stato piuttosto turbolento: "Me lo diceva mio nonno, donne e motori (data la passione per le moto di Carola) gioie e dolori" ma non appena il tronista ha avuto le sue conferme ha spinto per la scelta.

I due inizieranno ora un percorso di vita reale e, come annunciato da Maria, trascorreranno un po' di tempo insieme grazie ad una crociera regalata dalla produzione.