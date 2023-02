Uomini e donne, prove di scelta per Federico? Carola lascia lo studio

Sembra completamente spostato su Alice l'interesse del tronista Federico, prova ne è, che all'ultima esterna, chiede alla redazione di portare fuori solo la piemontese regalandole un momento di felicità.

Il tronista vuole far star bene la sua corteggiatrice e la porta nel suo mondo, in mezzo ai cavalli, tra i due le parole e i gesti si fanno profondi. "Io provo tanto quando sto con te", dichiara Federico sottolineando come dal suo percorso stia cercando un qualcosa di importante non una storiella. Alice gli fa eco e sottolinea come stia facendo di tutto per uscire dal programma come coppia.

Effusioni, baci e carezze...che non passano inosservate a Carola, l'altra corteggiatrice, che vede così annullati tutti i momenti intensi vissuti nella precedente esterna. In un primo momento la giovane mantiene il controllo ma poi, sentendosi presa in giro, affronta il tronista: "Se hai questa esigenza di far star bene Alice perché non la scegli?" chiosa la ragazza che non ottiene alcuna risposta, anzi, viene attaccata perchè non sa reggere la situazione ogni qual volta le attenzioni si spostano su Alice.

Il tronista sembra quasi stanco di "giustificarsi" con Carola e lei, decide di alzarsi dal parterre e lasciare lo studio. Lui non la rincorre e anzi riprende il discorso con Alice parlando di quanto è stata bella l'esterna. Maria a questo punto gli chiede se intenda andare a riprendere Carola e lui risponde: "Non so" e sceglie di ballare con Alice.