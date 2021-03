Uomini e donne, dal trono al cambio pannolino: la festa del papà di tronisti e corteggiatori

Belli, tatuati, per nulla intimoriti dalle telecamere, hanno lasciato il segno durante il loro percorso a Uomini e donne. C'è chi ha trovato la compagna per la vita, chi ha trovato l'amore fuori dal programma ma quello che li rende più "umani" agli occhi dei moltissimi followers è spesso il loro mostrarsi come papà premurosi e attenti nei confronti dei loro bimbi. Ecco che nel giorno dedicato ai papà anche gli "inarrivabili" tronisti (o corteggiatori) hanno condiviso quel pezzo di vita più intimo mostrando tutto il loro amore per i propri figli.

"In ogni momento della mia vita la mia mano sarà sempre pronta a stringere quella dei miei figli", scrive Marco Fantini in un post che lo ritrae con Bianca e Azzurra, le figlie nata dalla relazione con Beatrice Valli. Sossio Aruta mostra invece i tatuaggi con i nomi dei figli, tra cui la piccola Bianca avuta con Ursula Di Bernardo, dama del Trono Over che è riuscita a far capitolare il cavaliere partenopeo. E ancora, Federico Gregucci, marito di Clarissa Marchese, condivide uno scatto con la piccola Arya: "Grazie papino mio per fami divertire sempre".

Non solo, anche le mamme di Uomini e donne hanno voluto omaggiare i papà dei loro piccoli. Tra i post più belli quello condiviso da Francesca del Taglia che ha voluto ringraziare il Mummo (Eugenio Colombo) con il quale ha condiviso la gioia di essere genitore di Zeno e Brando, perchè "Non è facile essere un uomo al giorno d'oggi e se i mieri figli diventassero anche solo un 10% di quello che siete voi potrò ritenermi la donna più fortunata del mondo". Pieno di gratitudine anche il post pubblicato da Karina Cascella che mostra Ginevra, la figlia avuta da Salvatore Angelucci, circondata dall'affetto dei suoi due papà, l'ex tronista, oggi compagno di Alessandra Gallocchio e Max, fidanzato dell'opinionista: "Una foto che dice amore, rispetto, comprensione, ma soprattutto serenità".