Uomini e donne, Alessia Cammarota e l'incontro dei suoi tre figli: l'emozionante video

Il 18 luglio scorso Alessia Cammarota e Aldo Palmieri sono diventati genitori di Mattia, ma il momento forse più emozionante è stato vedere gli occhi gonfi di gioia dei figli più grandi, Niccolò e Leonardo che per la prima volta vedevano il nuovo arrivato. Un incontro che i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno voluto immortalare in un video poi postato sui social.

L'ex corteggiatrice si è mostrata sui social a pochi giorrni del parto entusiasta e commossa della nuova vita in cinque: "È una cosa meravigliosa, mi chiedo come non si possa morire d'amore perchè credetemi questa casa esplode d'amore".

L'arrivo del piccolo Mattia è stato particolormente voluto e sentito dalla coppia che dopo la nascita dei gili Niccolò e Leonardo aveva dovuto fare i conti con il dolore più grande quello del lutto a seguito di un aborto e i problemi fisici che Alessia Cammarota aveva poi avuto e che avevano messo in dubbio la possibilità di diventare nuovamente madre.