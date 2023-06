Pippo Inzaghi prossimo alle nozze con l'ex corteggiatrice: "Ho capito subito che era la donna della mia vita"

Nella sua vita da calciatore ha collezionato un successo dietro l'altro. Appesi gli scarpini al chiodo ha deciso di non mollare il calcio e di proseguire nel ruolo di allenatore. Non è mai mancato però il tempo per l'amore. Nonostante diverse storie spesso al centro del gossip (come quella con Alessia Ventura), ha trovato la sua metà in Angela Robusti, volto noto di Uomini e donne in quanto ex corteggiatrice di Luca Onestini.

“Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della mia vita“, ha dichiarato Pippo Inzaghi in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione dell'uscita del suo libro “Il momento giusto”. Dall'amore con l'ex corteggiatrice sono nati due bimbi: Edoardo che ora ha 2 anni ed Emilia nata il 21 marzo di quest'anno. E per coronare questo rapporto, i due convoleranno a nozze a giugno del prossimo anno.

Il 9 agosto Pippo Inzaghi compirà 50 anni e lo farà circonadato dall'affetto della sua famiglia, dei genitori e del fratello Simone al quale è molto legato. E a proposito dell'essere diventato genitore "tardi", dichiara: "I bambini sono stati un desiderio naturale: sono felicissimo e rimpiango solo di aver aspettato un po’ troppo“.