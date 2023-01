Uomini e donne, rottura tra Davide e Chiara: "l'altra" svela retroscena schock

Che l'ex tronista Davide Donadei abbia tradito l'allora fidanzata Chiara Rabbi, sembra cosa oramai assodata ma che "l'amante" dichiarata, Arianna Gianfelici, dopo aver parlato con la Rabbi, se ne esca con dettagli inediti che cambiano addirittura l'immagine della fidanzata "cornuta", cambia un po' le dinamiche del gioco.

Secondo quanto rivelato da Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici con la quale Donadei avrebbe avuto una relazione, lei e Chiara Rabbi si sarebbero conosciute e "confessate" attraverso i social e se inizialmente l'ex corteggiatrice sembrava essere semplicemente a caccia di verità dopo la fine della sua relazione, avrebbe poi mostrato dei secondi fini.

La cantante, ospite di Casa Pipol, ha infatti raccontato quanto riferito dalla Rabbi tramite i social. Secondo l'ex di Amici Chiara Rabbi le avrebbe detto: "Ari aspetta a parlare perchè se ce la facciamo, tramite il mio manger cerchiamo di farci chiamare da Verissimo e di andare a fare proprio il confronto a Uomini e donne insieme a Davide". Atteggiamento che ribalta un po' l'immagine della Rabbi soprattutto quanto l'ex di Amici rivela: "Facevamo le chiamate a tre, io, lei e il suo manager su Whatsapp. Lei mi ha chiamata dicendomi che dovevo raccontare al suo manger tutta la storia. Io le ho detto "Chiara io voglio uscire da questa m*rda il prima possibile " e lei mi ha risposto: "si lo so però in questo momento io non ho i mezzi e nno ti posso appoggiare quindi se tu aspetti a parlare io posso in qualche modo appoggiarti. Non farti passare per quella che si sta infentando le cose".

E ancora: "Le mi disse addirittura non dire tutto sui social perchè se ci chiamano almeno hai qualcosa da raccontare in televisione e io in quel caso ti potrei appoggiare".

Dove sta la verità? Chiara Rabbi era alla ricerca di verità o visibilità?