Uomini e donne, fine tra Giulia Cavaglia e Federico Chimirri: nuovo attacco dell'ex

"Mentre conviveva con lui, durante un viaggio a Mykonos, ha provato a entrare in camera mia con una bottiglia di gin chiedendomi di berla insieme". A parlare è Manuel Galiano e i soggetti in causa sono Giulia Cavaglia e Federico Chimirri. L'ex corteggiatore, torna a svelare retroscena inediti sulla fine della relazione tra i due.

Il messaggio da "cornuta" diffuso a mezzo social da Giulia Cavaglia, quale ragione della fine della relazione con l'italo-argentino, l'aveva resa vittima di un comportamento scorretto del fidanzato ma, secondo quanto sostiene Galiano, le cose non sono proprio andate così. Anzi.

L'ex corteggiatore riferisce anche di aver sentito Federico Chimirri: "Mi ha detto che per lui era tutto surreale, che non capiva perché lei stesse facendo così. Gli ho spiegato che ha fatto con tutti così. Non le ho fatto fare ancora una volta la furba. Spero non la perdoni, che scansi questo fosso".

Secondo Galiano quello di Giulia Cavaglia è proprio un modus operandi sistemico, quando lei si stanca trova il modo di infagare il compagno e chiude la storia. Come successo durante la relazione tra la piemontese e l'ex corteggiatore, si parlò di un tradimento mentre Manuel Galiano era ad Ibiza, idem quando finì la relazione tra la piemontese e Francesco Sole. Dove starà la verità?