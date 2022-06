Uomini e donne, ex tronista torna sui social dopo il cancro e annuncia la fine del suo matrimonio

A fine marzo era tornata sui social raccontando di vivere nuovamente un incubo a causa di un carcinoma che l'aveva portata a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. Un ritorno dopo diversi mesi di silenzio dovuti ai problemi di salute e alla morte del madre, ma seppur non esplicitamente l'ex tronista Angela Artosin aveva lasciato intendere che le cose con il marito, l'imprenditore veronese Simone Ferroli non andassero così bene.

"Non l'ho voluto io"

Prova ne è il post pubblicato nei giorni scorsi dove, alla bella notizia, della vittoria contro il cancro, ha aggiunto una nota dolente: "Un momento tremendo per una madre, donna e moglie...Non chiedetemi il come, quando e perché, in questo momento penso solo ai miei bimbi. E ci tengo a precisare che non l'ho voluto io ma il destino gioca troppo come ultimamente". Poche parole che annunciano la fine di una relazione iniziata subito dopo la sua avventura di tronista a Uomini e donne, dove concluse il suo trono senza una scelta perché l'amore l'aveva trovato altrove.

Un amore che dopo un matrimonio e due figli non ha retto il colpo ed oggi Angela Artosin si definisce una mamma single...non per sua scelta.