Uomini e donne, Maurizio (ex di Gemma) "scaricato" da Elena: l'annuncio via social

Non è arrivata a Natale la relazione tra Maurizio Laudicino, ex di Gemma Galgani, ed Elena Di Brino. Ad annunciare la rottura è l'ex cavaliere, via social,: "Non è andata bene e tocca prenderne atto" scrive, chiedendo anche: "Non domandatemi più di lei, anche la più innocente delle domande è sale sulla ferita".

I due erano usciti in malo modo dal programma dopo essere stati attacchi a più riprese e accusati di complotto. Elena Di Brino si era avvicinata a Maurizio subito dopo la fine della frequentazione tra il cavaliere e Gemma Galgani.

Usciti dal programa avevano iniziato a frequentarsi sottolineando però che alla base c'era una difficoltà logistica in quando vivevano in città diverse (lui vive in Toscana e lei in Molise). Avevano fatto seguito alcuni scatti di coppia ma, nell'ultimo periodo, l'ex dama aveva sottolineato come il problema fosse a monte un altro, ovvero che Maurizio Laudicino non fosse pronto ad una relazione.

L'ex cavaliere, nel suo lungo post, torna anche sulle accuse mosse nei confronti della coppia: "Quando sento e leggo ancora certi commenti su presunti piani, accordi e complotti da noi orditi (ai danni di chi? A che pro?) faccio molta fatica a trattenermi pensando ai tanti protagonisti di teatrini che continuano ad andare in scena. C’è chi per quella sedia venderebbe l’anima al diavolo e c’è chi spontaneamente l’ha lasciata".

La rottura fa seguito ad alcune dichiarazioni dell'ex dama, sempre via social, dove dichiarava di non avere una relazione sottolineando che: "lui non è pronto". "Ci frequentiamo a livello virtuale, purtroppo - aveva sottolineato lui - Contiamo di vederci di più nelle prossime settimane. Siamo lontani, ma si resiste. Io e Elena ci stiamo frequentando". Dichiarazioni alle quali ha poi fatto seguito l'annuncio dell'ex cavaliere.