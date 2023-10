Uomini e donne, Silvio e Donatella chiudono definitivamente: per lui scende una ex dama

Cani, difficoltà economiche, per Silvio e Donatella non c'è futuro. Colpo di scena per una delle coppie più seguite di questa stagione di Uomini e donne. Nonostante un inizio scoppiettante i due protagonisti del Trono over non sono riusciti a trovare un punto d'incontro e hanno deciso di chiudere la loro relazione.

La decisione è arrivata dopo l'ennesimo scontro in studio. Nelle parole della dama c'è dell'amarezza: "Con lui stavo benissimo però c'è un problema grande, se lui avesse avuto una casa sua, senza il figlio, i cani, siccome lui non ha una casa, ora sta a casa di un amico...mi spiace tanto perchè per me lui era perfetto, ci manca il resto. Il problema è che due cuori e una capanna ma se a fine mese non hai una capanna...".

Silvio si mostra molto risoluto ma non trova margine per proseguire: "Quando lei stava con me stava benissimo, poi quando tornava a casa venivano fuori delle cose sue personali...Io non ho il diritto di andare là e decidere cosa fare. La situazione che hanno costruito negli ultimi due anni, in cui il marito stava male è molto difficoltosa".

E per una storia che si chiude, si potrebbe aprire una nuova parentesi per il cavaliere piemontese. Per lui arriva Gabriella La Torre, una vecchia conoscenza del programma. Loro si erano incrociati quando Silvio scese a corteggiare Gemma. Ai tempi era nel parterre femminile per corteggiare Claudio e i due erano usciti insieme ma la relazione non funzionò.

Silvio decide di darle una possibilità e i due aprono la conoscenza con un ballo a centro studio.