Uomini e donne: Sossio e Ursula si sono lasciati, ma vengono accusati di "montatura"

Un fulmine a ciel sereno per una coppia, che seppur tra molti alti e bassi, fino a poche ore prima si mostrava complice e pensava al matrimonio. A sganciare la bomba è l'ex cavaliere anche se il dubbio che sia tutto un bluff si insinua

"Io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali". Non fa giri di parole Sossio Aruta e con un post sui social annuncia la fine della sua relazione con l'ex dama, madre di sua figlia Bianca. Un post inaspettato per due che fino a pochi mesi fa fantasticavano sulla location del loro matrimonio, già rimandato causa Covid.

Che il loro fosse un rapporto ricco di colpi di scena, si sapeva, ma i due sembravano aver trovato un equilibrio nonostante le repentine discussioni, soprattutto dopo la nascita della loro bambina. E fino a qualche ora prima dell'annuncio dell'ex cavaliere Ursula condivideva sui social i momenti più belli trascorsi nel salottino di Uomini e donne. Questo qualche dubbio lo insinua: la rottura è reale o ha fatto questo annuncio per riportare l'attenzione sulla coppia?

L'ex dama nelle scorse ore non ha proferito parola sulla questione mentre lui si è solamente palesato per sponsorizzare una serata che lo vedrà protagonista nel fine settimana.